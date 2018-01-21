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В Пензенской области 24-летний парень избил девушку у кафе

Вчера, 18:27

Как проинформировали в МВД России по Пензенской области, 24-летний парень избил девушку у кафе. Инцидент зафиксирован в Сердобском районе, по факту ЧП проводится следствие.

По предварительным данным, в Сердобском районе Пензенской области у кафе между 24-летним жителем Сердобска и 27-летней жительницей Пригородного произошла конфликтная ситуация, в результате молодой человек избил оппонента. Последняя была госпитализирована в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у нее нанесение тяжкого вреда здоровью.

Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, а подозреваемый находится в рамках подписки о невыезде. Отмечается, что он дал признательные показания, проводятся оперативно-следственные мероприятия, по их результатам будет установлена степень вины парня.


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