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В Калининградской области сторожа-пса морили голодом

Вчера, 17:37

На территории Калининградской области найдена "тюрьма" для собак. Об этом рассказали местные жители.

Жительница Калининграда забрала с парникового хозяйства возле поселка Шиповка полуживую собаку, которую морили голодом. Пса пытались реанимировать, но спустя короткий промежуток времени животное умерло. Еще до данного инцидента женщина часто проезжала мимо, и видела на территории хозяйства живущего там пса. В одно время ее путешествия по дороге мимо объекта прекратились и лишь недавно она, проезжая мимо, заметила все ту же собаку, но сильно истощенную. Сторожа хозяйства, едва разговарившие по-русски, не следили за четвероногим помощником.
Женщина забрала пса домой, отвезла к ветеринару,но тот ничего не мог поделать: состояние животного было ужасное, через несколько часов зверь умер. Вердикт врача: истощение и смерть.
На территории комплекса живут другие собаки, его сотрудники уверяют, что с ними все в порядке. Владелец объекта говорит, что не знал о существовании животного. По его словам, пес обитал на соседнем фермерском хозяйстве, в обратном случае он забрал бы его к себе, но рабочие не сообщали ему о голодающем зверьке.


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