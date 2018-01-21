В Москве под колёсами «Аэроэкспресса» погиб мужчина

Сегодня, 16:25

В Москве смертельные травмы получил мужчина, перебегающий пути перед проходящим «Аэроэкспрессом». Трагедия случилась на участке Савеловского направления.

В СК России сообщили, что погибший пытался перебежать пути в неположенном месте, однако не успел вовремя преодолеть препятствие и был сбит проходящим «Аэроэкспрессом». Дата и время случившегося не уточняется. Также не известно, установлена ли личность мужчины. В данный момент следователи проводят проверку данного инцидента.

Ранее мы писали, что в Дзержинске грузовой поезд сбил пенсионерку. 63-летняя женщина скончалась от полученных травм. Машинист состава не успел затормозить и избежать наезда.