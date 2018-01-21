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В Одинцово могут остаться без "скорой помощи"

Вчера, 17:22

Жители Одинцово могут остаться без скорой помощи из-за оптимизации в Подмосковье.

 Недавно службы скорой помощи в Одинцово соединили с другими районными отделениями Подмосковья. На словах все должно было работать лучше, а на деле получилось, как обычно, хуже. Работники скорой уже второй месяц не могут получить нормальную зарплату. За ноябрь получили меньше половины, за декабрь вообще не заплатили ни копейки.

Врачи направили письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой разобраться. Иначе грозятся не выйти на работу. Редкий случай, когда нужна скорая помощь для скорой помощи.


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