В Афганистане на мине подорвался автобус, погибли 12 человек

Сегодня, 16:08

В провинции Герат (Афганистан) общественность взволнована случившимся происшествием. Один из микроавтобусов подорвался на мине, вследствие чего погибли 12 человек.

Как сообщают представители правоохранительных органов, рядом с общественным транспортом сработало взрывное устройство. Один человек был серьезно ранен, и еще 12 погибли на месте.

На данный момент неизвестны обстоятельства и причины взрыва. Подозревают, что данное происшествие может быть делом рук террористической группировки "Талибан"*(запрещенная на территории РФ организация). Однако информация не подтверждена. Данную группировку особенно обвиняют в связи с тем, что недавно она совершила нападение на гостиницу Intercontinental Hotel, расположенную в Кабуле. Тогда пять человек погибли, шестеро были ранены.