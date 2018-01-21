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В Афганистане на мине подорвался автобус, погибли 12 человек

Сегодня, 16:08

В провинции Герат (Афганистан) общественность взволнована случившимся происшествием. Один из микроавтобусов подорвался на мине, вследствие чего погибли 12 человек.

Как сообщают представители правоохранительных органов, рядом с общественным транспортом сработало взрывное устройство. Один человек был серьезно ранен, и еще 12 погибли на месте.
На данный момент неизвестны обстоятельства и причины взрыва. Подозревают, что данное происшествие может быть делом рук террористической группировки "Талибан"*(запрещенная на территории РФ организация). Однако информация не подтверждена. Данную группировку особенно обвиняют в связи с тем, что недавно она совершила нападение на гостиницу Intercontinental Hotel, расположенную в Кабуле. Тогда пять человек погибли, шестеро были ранены.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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