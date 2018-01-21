В ДНР обвинили ВСУ в обстреле автобуса у КПП в Донбассе

Сегодня, 16:04

Руководство группировки ДНР обвинило военных Украины в том, что они якобы обстреляли автобус неподалёку от пропускного пункта «Еленовка». Никаких доказательств не предоставляется.

Инцидент с обстрелом случился ещё вчера, 20 января, примерно в 13:20 по киевскому времени. Председатель оперативного командования ДНР призвал представителей миссии ОБСЕ обратить внимание, якобы на очередной факт убийства мирных жителей.

Однако примечательно, что ни ОБСЕ, ни украинская сторона убитых граждан не зафиксировала.

В свою очередь в пресс-центре штаба АТО сообщают, что автобус был обстрелян террористами из ДНР. Погибших в результате нет, известно только об одной местной жительнице, которая получила незначительные ранения.

Добавляется, что обстрел устроили именно военные из ДНР. Это доказывает то, что автобус ехал в направлении Еленовка-Донецк. Пулевые повреждения он получил именно со стороны расположения сепаратистов.

В пресс-службе также сообщают, что эта провокация была сделана с целью дискредитировать ВСУ в период пребывания в данном регионе главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.