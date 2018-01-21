Мэр Махачкалы попал под арест

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Мэр Махачкалы по решению суда попал под арест. Муса Мусаев взят под стражу на десять суток до тех пор, пока ему предъявят обвинение.

Если в течение этого срока Мусаев получит обвинение, его заключение, автоматически, получит увеличение на два месяца.

Задержанию Мусаева предшествовало прибытие в Дагестан группы работников Генпрокуратуры и других ведомств федерального уровня в количестве 40 человек. Они занялись проверкой того, как исполнялся бюджет, и как работали местные власти.

Обыск в доме Мусаева в Махачкале был проведён 19 января. Мэр Махачкалы подозревается в том, что он превышал свои полномочия. Следствием этого стал значительный ущерб, нанесенный бюджету Дагестана. Его оценивают в 80 млн рублей.

Известен один из моментов обвинения. По данным источников, два года назад Мусаевым было подписано постановление, согласно которому частной компании был предоставлен земельный участок в 17,5 тысяч м2.

ОАО «АСПК» приобрело его за 1,1 млн рублей. В то же время его рыночную стоимость определили в более чем 81 млн рублей.

Дело контролирует лично Александр Бастрыкин, возглавляющий СК РФ.