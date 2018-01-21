Саратовские коллекторы "расписали" дом должника мужскими гениталиями

Сегодня, 14:30

В саратовском сообществе в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фотографии, на которых видна изрисованная неприличными выражениями и изображениями стена одного из подъездов в Ленинском районе. Таким образом коллекторы пытаются выбить долги у одного из жильцов.

Как выяснилось, один из жителей многоквартирного дома №10, который расположен по улице Перспективной, взял кредит в банке и не вернул. Коллекторы решили весьма оригинальным образом припугнуть безответственного заемщика и наведались на место его жительства, предварительно взяв с собой баллончик с серой краской. На стене и двери они написали оскорбления и угрозы, что "выбьют окна" в случае неуплаты кредита, а также нарисовали мужские гениталии.

Комментаторы, которые, очевидно, являются жильцами того же дома, крайне негативно высказались по этому поводу, сказав, что "одни дураки берут кредиты, другие рисуют в подъездах, а отмывать все придется соседям и ремонтировать за свой счет".