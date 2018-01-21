В ХМАО кондуктор высадила журналистку-инвалида в -27

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В ХМАО кондуктор автобуса №5 Елена Барабанова высадила инвалида первой группы в -27, которым оказалась член Союза журналистов России Виктория Стеценко-Швецова. Последняя рассказала эту историю в «ВКонтакте» в паблике «Типичный потребитель Ханты-Мансийск».

По словам журналистки, 20 января утром она решила поехать в церковь «Знамение» на улице Калининой. Инвалидная коляска для передвижения на снегу неудобна, так что на свой страх и риск женщина выбрала костыли. По дороге домой она села в автобус без социального проездного, который не успела получить, но у нее было удостоверение инвалида первой группы. Это не подошло кондуктору, которая высадила гражданку в -27 на улице Пионерской, не обращая внимание на протесты пассажиров.

На улице костыли Виктории Стеценко-Швецовой поскользнулись, и журналистка упала на лед. Проезжавшая на машине мимо девушка остановилась, помогла подняться, а после отвезла ее в больницу и домой. Член Союза журналистов рассказала обо всем диспетчеру и с Еленой Барабановой будет проведена беседа, так как на месте общественного деятеля мог оказаться беспомощный пенсионер.