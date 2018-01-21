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В Иркутске за 2017 год таможенники изъяли из магазинов 61 тысячу контрафактной продукции

Сегодня, 13:27

В Иркутске за 2017 год таможенники изъяли из магазинов и торговых точек больше 61 тысячи контрафактной продукции. Этот показатель на 7,5% выше прошлогоднего. Информацию об этом сообщают в ведомственной пресс-службе.

Всего за прошедший год работники таможенной службы проверили 329 товарных партий, содержащих в себе 3,9 млн товаров. Среди изъятых и позже признанных контрафактными были запчасти для фармацевтических линий, аксессуары к мобильным телефонам с названием Apple, томатная паста «Baltimore» и другие продукты.

Всего по факту ввоза товаров, наущающих интеллектуальную собственность, было возбужденно 36 дел об административных правонарушениях. Их рассмотрели суды и приняли решения в пользу ведомства. Всего штрафов было заплачено 170 тысяч рублей.

В торговых точках таможенники за прошедший год изъяли из магазинов 18,3 тысячи контрафактной продукции. Что касается этого факта, то было возбуждено всего 43 дела. Правоохранители изымали обувь, одежду, игрушки, водку и презервативы. Кроме этого, было изъято множество продукции с символикой ЧМ по футболу, который состоится в РФ в 2018 году.

Подводя итоги иркутские таможенники сообщают, что они предотвратили ущерб правообладателям интеллектуальной собственности на сумму почти в 17 млн рублей.


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