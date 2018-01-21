Сегодня, 13:08

Под Новосибирском полицейские пришли на помощь замерзающим водителям. Она понадобилась автолюбителям, попавшим в аварийные ситуации в 40-градусный мороз.

На «Чуйском тракте» в районе 45-го километра слетела в кювет Toyota Highlander. Водитель направлялся в сторону Искитима и не смог справиться с управлением.

Замерзающего на обочине автолюбителя обнаружил полицейский экипаж в составе капитана Александра Децика и старшего лейтенанта Олега Денисова. Они сначала оказали помощь водителю, а затем обеспечили эвакуацию его кроссовера.

Утром 21 января, приблизительно на этом же участке трассы, полицейскими был обнаружен поломавшийся грузовик. Его водитель до прибытия техпомощи согревался в полицейском авто.

В связи с сильными морозами, полиция обратилась к сибирякам с просьбой воздерживаться от совершения дальних поездок на своих автомобилях.

Если же есть настоятельная необходимость отправиться в дорогу, с собой обязательно нужно взять термос с горячим напитком, аптечку, одеяло и канистру с топливом. Это поможет уберечься от обморожения.