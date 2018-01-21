В Нижневартовске 13-летний мальчик впал в кому после лечения менингита

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В Нижневартовске 13-летний Ваня Шпуй впал в кому после лечения менингита. Уже пять месяцев школьник находится в больнице, за это время ему ставили диагнозы менингоэнцефалит неопознанной и аутоимунной этологии, гидроэнцефалию и метохондриальную (генетика).

В начале сентября родители Вани обратились в больницу с симптомами простуды у мальчика, на что врач прописал стандартную схему лечения. Спустя неделю ребенка забрала скорая помощь с признаками инсульта, в больнице школьнику лечили менингит. Спустя 15 дней пациента выписали, но головные боли не прекращались. Вызванный на дом терапевт списал все на остаточное явление после менингита. Состояние здоровья ухудшилось и 5 октября Ваню отвезли в больницу, а затем перевели из инфекционного в реанимационное отделение.

До 4 декабря местные медики советовались с московскими коллегами и назначали мальчику самые разные процедуры, но ничего не помогало. Именно в этот день школьник умер ровно на 23 минуты, до 19 января он находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. За это время его сердце еще дважды остановилось: на 10 и 1 минут. Жители Нижневартовска поддерживают семью Шпуй и надеются достучатся до властей, чтобы спасти ребенка.