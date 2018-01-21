В Барнауле загорелось здание 19-го века

Сегодня, 12:20

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю сообщает, что в самом центре Барнаула загорелось административное здание, которое было построено ещё в 19-м веке.

Как сообщают местные информационные агентства, пожар случился в одном из зданий, которое расположено по адресу Ползунова 31. Примечательно, что постройка является исторической ценностью, ведь её возвели ещё в конце 19-го века.

Известно, что всего в здании располагается восемь различных организаций.

Очевидцы данного происшествия заявляют, что дым от пожара можно наблюдать в абсолютно любой точке города.