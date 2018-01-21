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В Архангельске Росгвардия устроила погоню за бесправным водителем «Волги»

Сегодня, 11:54

Настоящую полицейскую погоню устроили за подозрительной «Волгой» сотрудники ФГУП «Охрана» Росгвардии накануне в Архангельске. Оказалось, что 19-летний водитель пытался скрыться от правоохранителей, поскольку не имел прав на управление транспортным средством.

Как пояснили сотрудники вневедомственной охраны, они обратили внимание на подозрительную «Волгу», когда она проезжала по Ленинградскому проспекту. Росгвардейцы продемонстрировали водителю требование остановиться, однако он проигнорировал его и увеличил скорость. Правоохранители начали преследование и едва не пустили нарушителя, когда тот попытался затеряться в жилой зоне. В итоге молодого человека всё же вынудили остановиться и задержали. Выяснилось, что местный житель не имел ни водительского удостоверения, ни техпаспорта на автомобиль, ни полиса ОСАГО.

Ранее мы писали, что в Костроме из-под стражи убежал 15-летний арестант. Подросток сумел обвести вокруг пальца конвоиров и скрыться в неизвестном направлении.


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