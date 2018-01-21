В Химках с 17-го этажа дома выпала школьница

Сегодня, 11:08

В Химках в 17-го этажа одного из многоэтажных домов, что на микрорайоне «Сходня», выпал ребёнок. В результате данного инцидента 14-летняя школьница погибла прямо на месте данного ЧП.

Недавно стали известны некоторые подробности. В частности говорится, что данный случай произошёл вчера, 20 января, в микрорайоне «Сходня», что на Юбилейном проезде.

Уточняется, что девочка выпала из окна и получила множество травм, которые просто не совместимы с жизнью. Поэтому пострадавшая скончалась прямо на место происшествия.