VistaNews.ru


В сирийский Африн вошли турецкие танки

Сегодня, 11:01

В сирийский Африн вошли турецкие танки. Целью данного вторжения является оказание поддержки войскам оппозиции в борьбе с курдскими формированиями.

Согласно только что поступившей информации, курды пока не оказывают серьёзного сопротивления бронетехнике ВС Турции.

Танковое вторжение началось после того, как позиции курдов «обработала» турецкая авиация. Известно о заявлении, что при этом погибли девять человек.

Вчера турецким Генштабом было сделано официальное заявлении о начале вторжения в Африн, чтобы подавить курдское сопротивление.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.