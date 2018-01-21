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В сирийский Африн вошли турецкие танки. Целью данного вторжения является оказание поддержки войскам оппозиции в борьбе с курдскими формированиями.

Согласно только что поступившей информации, курды пока не оказывают серьёзного сопротивления бронетехнике ВС Турции.

Танковое вторжение началось после того, как позиции курдов «обработала» турецкая авиация. Известно о заявлении, что при этом погибли девять человек.

Вчера турецким Генштабом было сделано официальное заявлении о начале вторжения в Африн, чтобы подавить курдское сопротивление.