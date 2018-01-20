Вчера, 23:37

В центре Киева горит старинное здание в 5 этажей, постройка которого осуществлялась в XIX веке. Сообщение об этом сделано киевской МЧС.

О данном факте проинформировала Светлана Водолага, являющаяся главой в пресс-службе киевских спасателей.

Согласно размещённой ею информации, в центре Киева загорелся старинный дом, который предварительно был отселён. Главной опасностью пожара, со слов Водолаги, является то, что пламя способно «перебраться» на близлежащие жилые дома.

Уже размещено сообщение, что к месту пожара проводится «стягивание» значительного количества техники. Горение в настоящий момент распространилось с верхнего этажа на крышу древнего строения.

Площадь, охваченная горением, уже превысила 600 м2.. Далеко в украинской столице видно не только пламя от данного горения, но и его зарево.

Спасатели пытаются укротить пламя. Им мешает то, что данное здание является старинным и изготовленным из горючих материалов.

Оно расположено в непосредственной близости со станцией метро «Театральная». Адрес пожара – Богдана Хмельницкого,12.

Что вызвало пожар древнего строения, пока не установлено. Специалисты выяснят это лишь после того, как спасателям удастся укротить пламя.