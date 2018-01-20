В Подмосковье горел цех по производству муки

Вчера, 22:35

Сегодня, 20 января, произошел пожар на одном из цехов по производству муки. Данный инцидент произошел в Орехово-Зуевском районе.

В средствах массовой информации появились данные о том, что общая площадь, которую занял пожар, составила 400 квадратных метров. Причины возгорания устанавливаются на данный момент.

В 16:35 в районную пожарную часть поступил вызов о том, что на подконтролируемой им территории случилось возгорание. Но уже в 17:06 пожар был ликвидирован. Пожар тушили 53 сотрудника МЧС и 16 единиц техники.