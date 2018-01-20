В Кабуле боевики напали на отель Intercontinental

Вчера, 21:30

Боевики напали в Кабуле на международный отель Intercontinental. О жертвах пока не сообщается.

Как информируется, вооружённая атака продолжается до сих пор. В Intercontinental продолжается бой, который местные правоохранители ведут с террористами.

Известно, что среди нападавших были смертники. Являлись ли прозвучавшие в Intercontinental взрывы следствием их самоподрыва, или чего-либо другого, устанавливается.

В МВД страны уже сделано подтверждение нападения на отель. Предварительно, в совершённой на него атаке участвовали трое террористов.

Также появилась информация, что им удалось взятие нескольких заложников. Сейчас боевики забаррикадировались в помещениях верхних этажей Intercontinental и ведут перестрелку со службой охраны отеля и прибывшими им на помощь правоохранителями.