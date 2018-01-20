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Опасный дрифт устроили на озере в Рязанской области

Вчера, 23:45

Смельчаки из Рязанской области устроили опасный дрифт на автомобиле по льду озера.

На YouTube молодые люди разместили сделанный ими видеоролик во время дрифта, который они решили провести на Сынтульском озере, расположенном в Касимовском районе.

Парни весело совершают опасные завороты и трюки под музыку, катаясь по всему озеру, снимая при этом видеозапись на камеру из бокового окна на переднем пассажирском сидении.

Под видео они уточнили, что совершали данные экстремальные действия на старой модели машины ВАЗ-2104.


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