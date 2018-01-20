В Омске рабочий упал с крыши «Магнита» и разбился насмерть

Вчера, 19:44

В Омске рабочий упал с крыши супермаркета «Магнит» и разбился насмерть. Инцидент зафиксирован в Ленинском округе на улице Труда.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, с крыши здания супермаркета «Магнит», расположенного на улице Труда, упал молодой человек. В его руках была рулетка, как оказалось, он работник этого учреждения и производил замеры без страховки. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи Омска.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены провести оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех причин и обстоятельств трагедии. Неизвестно, будет ли руководство «Магнита» привлечено к ответственности за то, что рабочий находился на крыше без страховки.