Дорогу в селе Тосково завалило одеждой

Вчера, 19:18

Некоторые жители в Тосково не смогли выбраться из своих дворов, так как дорога перед домами заблокирована мешками с одеждой.

Инцидент произошел в селе Тосково, во Всеволожском районе Ленинградской области. В субботу вечером грузовик, который был загружен одеждой, бесцеремонно вывалил все свое содержимое на дорогу в деревне, после чего скрылся. В результате этого, большая куча перегородила проезжую часть, и машины не могут ее объехать, а некоторые жильцы поселка и вовсе испытывают трудности при выходе на улицу.

Местные жители обнаружили на одежде и обуви ценники от расположенного там магазина секонд-хенд. Руководство сети утверждает, что вещи им не принадлежат, и откуда они взялись никто не знает. Сотрудники правоохранительных органов пытаются разыскать водителя грузовика, виновного в причинении многочисленных неудобств.