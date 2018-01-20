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В Рыбинске женщине вместо телефона по почте пришел речной песок

Вчера, 21:20

Как проинформировали в МВД России по Ярославской области, в Рыбинске женщине вместо дорогого телефона, заказанного через Интернет, по почте пришел речной песок. Открыто уголовное производство, проводится проверка.

По предварительным данным, жительница Рыбинска посредством Интернета заказала себе смартфон, заплатив за него 24 тысячи рублей. Когда она пошла забирать посылку на почту, выяснилось, что вместо гаджета ей прислали речной песок. Обманутая гражданка обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Стражам порядка предстоит выяснить, где именно была совершена подмена телефона. Вариантов может быть много, к примеру, песок упаковали сотрудники почты или оказался недобросовестным продавец. Проблема может возникнуть из-за того, что женщина заказала девайс в Китае, тогда проследить его путь будет гораздо сложнее.


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