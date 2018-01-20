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В Бурятии врачи восстановили девочке пальцы, которую ранили в школе топором

Вчера, 18:50

В Бурятском Улан-Удэ врачи успешно завершили операцию по восстановлению кисти и пальцев девочки, которая пострадала в школе Соснового бора. Вчера, 19 января, во время нападения ей отрубили топором два пальца на руке.

Дора Хамаганова, занимающая должность пресс-секретаря местной больницы, сообщает, что операция длилась всего 6 часов. За всё это время хирургам, при помощи специальных инструментов и шовных материалов, удалось сшить тонкие нервы и сосуды.

Дора Хамаганова на своём Facebook написала, что микрохирург из Питера Сергей Голяна результатами операции доволен. Существует надежда, что пальцы ребёнка сразу будут срастаться нормально. Чиновница добавила, что местные врачи ещё до приезда своих коллег из Петербурга смогли сшить и вправить суставы ещё двух пальцев.

Что касается пострадавшего ребёнка, то он до сих пор находится в коме, её лёгкие подключены к аппарату искусственной вентиляции. Она находится в детской реанимации, за её жизнь борются медики.


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