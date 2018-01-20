В Екатеринбурге дети обнаружили в теплотрассе труп

Вчера, 18:17

В Екатеринбурге 20 января дети, игравшие вблизи с теплотрассой, обнаружили в одном из её колодцев труп неизвестного. Это произошло на улице Восточная, рядом с домом №10.

Взрослый очевидец события проинформировал, дети, которые играли рядом с теплотрассой, в определённый момент бросились к нему. Они кричали, что заметили в колодце этого сооружения «не шевелившегося дяденьку».

Мужчина подошёл к колодцу и увидел, там действительно находится тело. Судя по всему, оно лежало там уже давно.

Он позвонил представителям силовых ведомств. Те уже подтвердили факт обнаружения трупа. Обстоятельства смерти неизвестного устанавливаются.

Не исключается, это был бомж. Для своего проживания в морозное время года он, возможно, избрал теплотрассу, пролегающую рядом с Екатеринбургским молочным заводом.

Была ли смерть человека криминальной, пока неизвестно. Также пока не установлен даже возраст погибшего.

Информацию подтвердили и в пресс-службе регионального СК. Согласно информации данного ведомства, сигнал об обнаружении трупа поступил после обеда.

На месте уже работают представители следственно-оперативной группы.