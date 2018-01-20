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В Ставрополе мусоровоз провалился под асфальт

Вчера, 18:01

В Ставрополе большой мусоровоз провалился под асфальт, о чем сообщили в социальных сетях. Инцидент произошел на улице Доваторцев неподалеку от дома №44.

Местные жители Ставрополя стали свидетелями странного дорожного происшествия на улице Доваторцев. Колесо мусоровоза марки КамАЗ провалилось под асфальт. Очевидцы запечатлели инцидент и опубликовали фотографии на просторах социальных сетей. Это вызвало бурю комментариев со стороны пользователей, которые были в шоке от увиденного.

На данный момент неизвестно, как именно транспортное средство было вытащено из ямы. Ожидается, что ЧП станет причиной, по которой власти и коммунальные предприятия обратят внимание на проблемы с дорожным полотном и устранят ее.


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