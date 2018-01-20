В Кургане водитель купил права, нарисованные карандашом

Вчера, 17:38

В Кургане водитель купил у неизвестного права, нарисованные карандашом. Выяснить это удалось сотрудникам ДПС, которые задержали шофера.

По предварительным данным, местный житель Кургана обратился за помощью к незнакомому гражданину касательно приобретения водительского удостоверения. Ему оказали такую услугу за определенную сумму, но документ распечатали на домашнем принтере и линии микропечати, номер и серию дорисовали карандашом. За фальшивое удостоверение ответит его владелец, которого уже оштрафовали на десять тысяч рублей. Сколько времени он пользовался правами неизвестно.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов попытались выйти на следы человека, подделывающего документы, но найти их не удалось.