В Забайкальском крае пьяный дед повез внука в детсад и попался ГИБДД

Вчера, 17:14

Нетрезвый дедушка решил отвезти внука в детский сад, около которого был остановлен сотрудниками ОГИБДД.

Районный суд в Забайкальском крае рассмотрел дело местного жителя, который был задержан за управлением транспортным средством, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Выяснилось, что ранее, за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие следов алкоголя в организме, мужчина уже подвергался административному наказанию.

А 15 ноября утром, около 8 часов, мужчина решил подвезти своего внука до детского сада. Накануне подсудимый употреблял алкогольные напитки в своем доме, а утром, не успев еще протрезветь, он сел за руль. Стоит отметить, что прав у него не было. Около здания детского сада его остановили сотрудники ГИБДД с целью проверки документов.

По решению суда, подсудимый должен отработать 300 часов обязательных работ, и ему запрещено заниматься деятельностью, которая имеет отношение к управлению транспортной техникой в течении 2 лет.