Под Волгоградом упавшее в школе дерево разбило два окна

Вчера, 16:55

Упавшее в школе под Волгоградом при распиловке дерево разбило два окна учебного заведения. Особо отмечается, травмы при этом могли быть нанесены и школьникам.

Это ЧП случилось 20 января на территории Светлоярского района. Рабочие, занимавшиеся распиловкой сухого дерева, росшего рядом со школой на территории посёлка Кирова, сделали это недостаточно удачно.

Работы по снесению большого дерева, отжившего свой век и расположенного рядом со школой, носящей имя Москвичева, проводились днём. В это время в здании находились школьники.

Один из стволов деревьев, росших вокруг школы, обрушился на её здание. Это произошло в тот момент, когда большинство учеников, поскольку учебная смена уже закончилась, спустилось в помещения первого этажа.

В классе, на чьи окна обрушилось срубленное дерево, находились на тот момент лишь четверо человек, наблюдавших за проводимыми работами.

Один из учеников, которые там были, сообщил, он считает чудом то, что никто из них при этом не пострадал.

Как бы то ни было, инцидент обошёлся без неприятных последствий, если не считать разбитых стёкол и испуга нескольких детей.

Почему дерево, которое было одним из многих, которые опиливали вблизи школы, упало в неположенное место, устанавливается.