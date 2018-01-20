На базе отдыха в Одесской области прогремел взрыв

Вчера, 16:49

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на базе отдыха сегодня, 20 января, около трёх часов ночи неизвестные устроили взрыв.

Работники отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции по области уточняют, что информация о взрыве поступила в Белгород-Днестровский отдел правоохранителей примерно в 03:00 сегодня, 20 января. По телефону заявили, что неизвестные лица с помощью взрыва повредили часть здания.

На базу сразу же приехала полиция, кинологи, специалисты по взрывотехнике, а также работники местной прокуратуры. В рамках изучения места взрыва выяснилось, что ограждения вокруг базы нет, войти в помещение можно через обычные ворота из метала. Эпицентром взрыва стало помещение. За воротами нашли воронку с канистрой и с остатками горючих материалов, а также часть полиэтилена.

На территории базы отдыха обнаружили топор, отрезок проволоки, кабель и спортивный рюкзак. Во время взрыва повредилась стена здания. Пострадавших людей нет.

Полиция уже возбудила уголовное дело. В данный момент проводятся экспертизы, разыскиваются причастные ко взрыву личности и устанавливаются мотивы преступления.