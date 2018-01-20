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Петербуржец обвинил коммунальщиков в аварии из-за бетонных полусфер

Сегодня, 16:11

Житель Санкт-Петербурга пожаловался в местном сообществе в социальных сетях на то, что в Центральном районе прямо посреди проезжей части находятся ограничители парковки, из-за чего он повредил собственный автомобиль.

Жалоба была опубликована днем 20 января. Некий житель Санкт-Петербурга Виталий Борисов сообщил о повреждении своего авто о бетонную полусферу, которую, как он утверждает, передвинули коммунальщики на снегоуборочной машине. Инцидент случился на трассе около набережной реки Мойки.
Пользователь назвал отношение сотрудников коммунальных служб неподобающим. Вследствие того, что полусферы практически не видны под снегом легко можно на них наехать, тем самым сломав машину. Другие пользователи предприняли попытки защитить снегоуборщиков. Один из комментаторов заявил, что в произошедшем виновен владелец авто, ведь это он не увидел, что "в снегу понатыкано".
Большая часть пользователей порекомендовала Борисову обратиться с жалобами непосредственно в коммунальную службу и ГИБДД. Прислушался ли он к советам земляков, неизвестно.


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