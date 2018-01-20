В Омске школьница забеременела от вора-рецидивиста

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В Омске 15-летняя школьница забеременела от 20-летнего вора-рецидивиста. Открыто уголовное производство, проводятся следственные мероприятия.

По предварительным данным, в Городскую больницу №1 в Омске пришла 15-летняя местная жительница, ученица девятого класса. Медики провели исследования, по результатам которых было установлено, что несовершеннолетняя девушка беременная на пятом месяце. Об инциденте врачи сообщили в городские правоохранительные органы.

Полиция провела беседу с будущей мамой и выяснила, что отцом малыша является 20-летний мужчина, привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи. Молодой человек прекрасно знал о несовершеннолетии омички, но вступил с ней в интимную связь. Открыто уголовное производство, в виде сурового наказания может стать тюремное заключение до четырех лет.