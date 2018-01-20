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В Красноярске целый микрорайон затопили фекальные воды

Сегодня, 14:09

В Красноярске целый микрорайон затопили фекальные воды, вышедшие на поверхность. Зловонной жидкостью заполнены территории, начиная с улицы Серова, где произошло ЧП.

Затем они «двинулись» по Коммунальной и «дошли» до Киренского,67, где расположена автопарковка. Теперь водителям достаточно проблематично добраться до своих машин.

Коммунальщики называют причиной аварии засорение канализационной трубы. Это они связывают с тем, что жители не выносят бытовые отходы, а сбрасывают их в унитазы.

Несмотря на то, что работники коммунальных служб уже приступили к откачке быстро замерзающих нечистот, им уже удалось «проникнуть» на территорию строящегося на Киренского подземного перехода.

В сетях пользователи уже размышляют, каким образом автолюбители станут освобождать своим машины из «фекального плена», когда фекалии замёрзнут.


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