Жителям Тюмени в интернете продавали опасный препарат

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В одном из интернет-магазинов в социальных сетях жителям Тюмени продавали препарат DNP, утверждая, что он поможет быстро избавиться от лишнего веса, однако фактически это средство способно привести к смерти из-за опасного состава.

Данный препарат нигде не был зарегистрирован. В его состав было включено вещество динитрофенол, который нельзя употреблять внутрь, так как он очень опасен для здоровья, токсически действует на организм, и может привести к гибели. Это вещество входит в состав красителей для лучшей пропитки деревьев и тканей. На данный момент сайт заблокирован.

Управление Роспотребнадзора призывает быть внимательными при приобретении неизвестных препаратов, и всегда обращать внимание на их состав. Не стоит доверять всем подозрительным средствам и их эффектам, так как на деле они могут привести лишь к возникновению многочисленных проблем со здоровьем.