VistaNews.ru


В Петербурге автобус насмерть придавил ремонтировавшего его мигранта

Сегодня, 13:52

В Петербурге 10-тонный автобус насмерть придавил ремонтировавшего его водителя-мигранта. Причиной этому стала неисправность домкрата.

Инцидент случился в Купчино. Прибывший из Киргизии водитель, которому было 37 лет, решил заняться ремонтом своего автобуса Zhongtong. Для этого он выбрал открытую площадку рядом с домом №39/4 на Малой Балканской.

Он приподнял транспортное средство домкратом и залез под него. К несчастью, подъёмник был неисправен. Он не смог удержать автобус на весу, и транспортное средство обрушилось на своего водителя.

Киргиз скончался на месте. Правоохранители устанавливают все приведшие к этому обстоятельства.

Стало известно, автобус принадлежит петербургскому предпринимателю. Площадка для ремонтных работ была предоставлена его коллегой. Чьей собственностью был неисправный домкрат, выясняется.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.