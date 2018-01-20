В Петербурге автобус насмерть придавил ремонтировавшего его мигранта

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В Петербурге 10-тонный автобус насмерть придавил ремонтировавшего его водителя-мигранта. Причиной этому стала неисправность домкрата.

Инцидент случился в Купчино. Прибывший из Киргизии водитель, которому было 37 лет, решил заняться ремонтом своего автобуса Zhongtong. Для этого он выбрал открытую площадку рядом с домом №39/4 на Малой Балканской.

Он приподнял транспортное средство домкратом и залез под него. К несчастью, подъёмник был неисправен. Он не смог удержать автобус на весу, и транспортное средство обрушилось на своего водителя.

Киргиз скончался на месте. Правоохранители устанавливают все приведшие к этому обстоятельства.

Стало известно, автобус принадлежит петербургскому предпринимателю. Площадка для ремонтных работ была предоставлена его коллегой. Чьей собственностью был неисправный домкрат, выясняется.