Многодетная кыргызстанка умерла в роддоме, пробыв в коме 5 дней

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В Чуйском районе Кыргызстана сегодня, 20 января, умерла женщина. Она после кесарева сечения при родах впала на пять дней в кому. Информацию о происшествии рассказал директор больницы, где находилась погибшая, Бакыт Болотбеков.

Пресс-служба местного Министерства здравоохранения уточняет, что пострадавшей была 42-летняя жительница города Токмок. Ранее врачи установили, что у пациентки была угроза выкидыша. Поэтому 15 января было решено провести ей кесарево сечение с использованием спинномозговой анестезии. Во время таких искусственных родов женщине стало очень плохо. Медики были вынуждены ввести ей общий наркоз. После этого роженица впала в кому.

Пострадавшая пробыла в бессознательном состоянии целых пять дней, после чего сегодня, 20 января, скончалась. У неё остались пятеро детей. Состояние родившегося ребёнка врачи оценивают, как нормальное.

Пресс-служба Министерства здравоохранения уточняет, что в данный момент специалисты из ведомства занимаются выяснением причин смерти роженицы. Министр Талантбек Батыралиев лично следит за проведением расследования.