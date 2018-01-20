Заключенный в Идрицкой колонии сломал обе стопы

Сегодня, 13:28

Заключенный в Идрицкой колонии сломал себе обе стопы, упав с забора, при попытке перелезть через него.

Заместитель псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексей Савельев сообщил, что сотрудники подразделения завершили проведение проверки по факту получения заключенным в колонии Идрицы в Псковской области травм. Было установлено, что мужчина сломал обе стопы, упав с ограждения на асфальт, пытаясь перелезть через него на локальном участке.

На месте происшествия ему не оказали необходимую помощь, при помощи заключенных он был доставлен в медицинскую часть колонии, и только там его осмотрел врач. Данный факт мог привести к ухудшению состояния пострадавшего. Помимо этого, информация о происшествии была зафиксирована лишь на следующие сутки, после того, как пострадавший был доставлен в медицинскую часть.

В связи с установленными нарушениями по данному делу, сотрудники прокуратуры внесли представление о ликвидации всех нарушений в уголовно-исполнительном законодательстве на адрес руководителя УФСИН России по Псковской области. Данное представление рассматривается, а фактическое устранение всех нарушений находятся на особом контроле у спецпрокуратуры.