Друзья Сергея Баленко скрывают обстоятельства его смерти

Сегодня, 13:03

Накануне краснодарская команда КВН «НАТЕ» трагически лишилась актера Сергея Баленко. Согласно мнению отечественных СМИ, юморист скончался при загадочных обстоятельствах, которые не хотят раскрывать его друзья.

О смерти Сергея Баленко сообщили его партнеры по команде. КВНщики глубоко шокированы трагическим происшествием и до сих пор не могут прийти в себя от сильнейшего эмоционального потрясения. Общественность мучают вопросы о том, что же в итоге случилось с юмористом.

Участники краснодарской команды не стали озвучивать причину смерти партнера, спровоцировав множество слухов в прессе.

Многие пользователи сети называют кончину Баленко не случайной. Друзья КВНщика пообещали обо всем рассказать общественности, как только причина смерти Сергея будет окончательно установлена специалистам. Представители «НАТЕ» попросили поклонников команды помочь родителям Баленко, не оставляя их в тяжелом эмоциональном и финансовом положении после потери сына.