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В подъезде жилого дома в Москве нашли труп мужчины

Сегодня, 12:29

На лестничной клетке в подъезде одного из жилых домов Москвы было найдено тело неизвестного мужчины в бессознательном состоянии, которого сильно избили.

Инцидент произошел в столице, в первом доме, расположенном на Волгоградском проспекте в Таганском районе города. Жильцы многоэтажки в подъезде здания обнаружили неизвестного им мужчину на лестничной клетке, между 3-м и 4-м этажами. Очевидцы сообщили об этом сотрудникам правоохранительных органов. По прибытию, полицейские зафиксировали тело сильно избитого мужчины, находящегося без сознания. Первой версией данного инцидента была небольшая хулиганская разборка. Однако медицинские работники констатировали гибель мужчины.

Пострадавшему на вид jоколо 30-35 лет, все его тело и лицо было покрыто множественными гематомами, кровоподтеками, ушибами, указательный палец кисти глубоко рассечен. Личность убитого устанавливается. На данный момент, его тело передано судмедэкспертам для проведения необходимых экспертиз, которые должны помочь следственным органам разобраться в обстоятельствах гибели мужчины.


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