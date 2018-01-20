В Рязанской области судебные приставы ловят должников на дорогах

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В Рязанской области судебные приставы совместно с сотрудниками ГИБДД ловят административных должников на дорогах. Подобные мероприятия проводятся и в Магаданской области.

В Рыбновском районе Рязанской области 19 января на проезжие части вышли не только сотрудники ГИБДД, но и судебные приставы. В рамках мероприятий были выявлены граждане, которые долгое время уклоняются от уплаты административных штрафов. Проверено было сорок водителей, из их списка 12 человек являются должниками.

По результатам рейда двое жителей Рязанской области охотно погасили свои долги, общая сумма которых составляет 25 тысяч рублей. Десять водителей получили официальные требования о явке на прием в отделение судебных приставов. В Магаданской области эти работы позволили поймать семерых должников, всем вручены соответствующие документы.