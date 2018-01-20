Контрабандист пытался вывезти из Екатеринбурга рептилий на 1 млн рублей

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Контрабандист из Челябинска попытался доставить из Екатеринбурга в Германию в своём багаже 163 рептилии на сумму в 1 млн рублей. Суд постановил изъять у задержанного всех животных.

В Екатеринбурге назначили административное наказание жителю Челябинска, который попытался перевести контрабандой из города в Германию 163 редких рептилии. Случилось это ещё в сентябре 2017 года.

В итоге суд постановил, чтобы у контрабандиста забрали всех животных и направили на постоянное местопребывание в зоопарк Екатеринбурга. Челябинец уточнил правоохранителям, что он доставлял рептилий своему товарищу в Германию. Но в аэропорту он не заполнил соответствующую декларацию, так как у него не было на его груз нужных документов. Уточняется, что земноводных мужчина перевозил в своём багаже в контейнерах из пластика.

Среди изъятых 163 видов животных были и особо редкие – это и скальные психоделические гекконы, и жабы-клоуны и новозеландские зелёные гекконы. Многие из амфибий занесены в местную Красную книгу. Правоохранители оценили общую стоимость багажа в 1 миллион рублей.