VistaNews.ru


Контрабандист пытался вывезти из Екатеринбурга рептилий на 1 млн рублей

Сегодня, 12:02

Контрабандист из Челябинска попытался доставить из Екатеринбурга в Германию в своём багаже 163 рептилии на сумму в 1 млн рублей. Суд постановил изъять у задержанного всех животных.

В Екатеринбурге назначили административное наказание жителю Челябинска, который попытался перевести контрабандой из города в Германию 163 редких рептилии. Случилось это ещё в сентябре 2017 года.

В итоге суд постановил, чтобы у контрабандиста забрали всех животных и направили на постоянное местопребывание в зоопарк Екатеринбурга. Челябинец уточнил правоохранителям, что он доставлял рептилий своему товарищу в Германию. Но в аэропорту он не заполнил соответствующую декларацию, так как у него не было на его груз нужных документов. Уточняется, что земноводных мужчина перевозил в своём багаже в контейнерах из пластика.

Среди изъятых 163 видов животных были и особо редкие – это и скальные психоделические гекконы, и жабы-клоуны и новозеландские зелёные гекконы. Многие из амфибий занесены в местную Красную книгу. Правоохранители оценили общую стоимость багажа в 1 миллион рублей.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.