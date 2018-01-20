Житель Мордовии лишился на работе двух пальцев

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По нелепой случайности, рабочий в Мордовии остался без двух пальцев на левой кисти.

Инцидент произошел недавно, на производстве в Мордовии в Торбеевском районе. Как стало известно, мужчина 30 лет, работающий оператором на предприятии, случайно запустил станок. Устройство моментально затянуло левую руку, в результате чего мужчина лишился двух пальцев на кисти.

Рабочий обратился в местную больницу за получением необходимой помощи только через несколько часов после трагедии. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, однако спасти пальцы не удалось.