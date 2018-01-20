VistaNews.ru


Житель Мордовии лишился на работе двух пальцев

Сегодня, 11:21

По нелепой случайности, рабочий в Мордовии остался без двух пальцев на левой кисти.

 Инцидент произошел недавно, на производстве в Мордовии в Торбеевском районе. Как стало известно, мужчина 30 лет, работающий оператором на предприятии, случайно запустил станок. Устройство моментально затянуло левую руку, в результате чего мужчина лишился двух пальцев на кисти.

Рабочий обратился в местную больницу за получением необходимой помощи только через несколько часов после трагедии. Медики оказали пострадавшему всю необходимую помощь, однако спасти пальцы не удалось.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.