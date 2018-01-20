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В Москве четверо грабителей напали на соседа из-за его любви к русскому рэпу

Сегодня, 11:16

В Москве в доме на улице Рождественской трое мужчин стали громко слушать музыку, что не понравилось соседям. Недовольные взломали дверь и с пистолетами стали угрожать меломанам, после чего отобрали колонки и скрылись в неизвестном направлении.

Инцидент произошел накануне вечером в Москве. Там в доме на улице Рождественской 29-летний Алексей с двумя друзьями громко слушал русский рэп. Песни не понравились соседям, после чего они внезапно взломали дверь меломанов и начали угрожать им.

Четверо мужчин с пистолетами отобрали колонки и скрылись с места преступления. В отношении злоумышленников заведено уголовное дело по статье «Разбой».


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