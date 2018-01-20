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В Башкирии разрисовавший стелу хулиган заплатит штраф

Сегодня, 11:12

Как проинформировали представители Белебеевской межрайонной прокуратуры, в Башкирии хулиган, разрисовавший стелу, заплатит штраф. Инцидент зафиксирован в сентябре месяце 2017 года в Белебее на улице Интернациональной.

Мировой суд Белебея рассмотрел дело, согласно которому в сентябре 21-летний местный житель разукрасил стелу в виде сердца, установленную на улице Интернациональной. Вина молодого человека была доказана, что повлекло наказание в виде штрафа на сумму в десять тысяч рублей. Парень также признал свою вину и возместил часть ущерба сумой в пять тысяч рублей.

Отмечается, что городскую стелу пришлось демонтировать для восстановления ее первоначального вида. Местный житель «украсил» монумент черным маркером, что не придало ему лучшего вида.


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