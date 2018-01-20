Полиция арестовала пьяного пилота British Airways прямо в самолёте

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Инцидент произошёл в Англии, где коллеги первого пилота заподозрили его в употреблении алкоголя перед длительным перелётом. Полиция сняла мужчину за секунды до вылета.





Как сообщил инсайдер зарубежным СМИ, коллеги пилота British Airways учуяли от него запах алкоголя в день, когда им предстоял 11-часовый перелёт из Гатвика на Маврики, часть которого должен был провести задержанный. Стюардесса незамедлительно обратилась в спасательную службу, ведь на борту была не только команда, но и 300 пассажиров. Полиция Сассекса подтвердила задержание 49-летнего пилота.



Журналисты «ВистаНьюс» узнали, что замену ему нашли быстро. Рейс 2063 вылетел на два часа позже. Представители British Airways заявили, что с должной ответственностью отнеслись к делу и примут меры.