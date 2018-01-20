VistaNews.ru


Полиция арестовала пьяного пилота British Airways прямо в самолёте

Сегодня, 10:51

Инцидент произошёл в Англии, где коллеги первого пилота заподозрили его в употреблении алкоголя перед длительным перелётом. Полиция сняла мужчину за секунды до вылета.

 Как сообщил инсайдер зарубежным СМИ, коллеги пилота British Airways учуяли от него запах алкоголя в день, когда им предстоял 11-часовый перелёт из Гатвика на Маврики, часть которого должен был провести задержанный. Стюардесса незамедлительно обратилась в спасательную службу, ведь на борту была не только команда, но и 300 пассажиров. Полиция Сассекса подтвердила задержание 49-летнего пилота.

Журналисты «ВистаНьюс» узнали, что замену ему нашли быстро. Рейс 2063 вылетел на два часа позже. Представители British Airways заявили, что с должной ответственностью отнеслись к делу и примут меры.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.