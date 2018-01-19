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В Ростове несколько месяцев разыскивают 31-летнего Александра Галицкого

Вчера, 22:48

Полиция Ростова разыскивает 31-летнего парня, который пропал без вести три месяца назад. По последним данным, Александр Галицкий покинул БСМП, где проходил лечение 15 ноября и до этого дня с парнем нет связи.

Сотрудники полиции Ростовской области продолжают поиски пропавшего без вести 31-летнего Александра Галицкого. Молодой мужчина пребывал на стационарном лечении в местном БСМП. Три месяца о нем нет информации, родственники и друзья очень волнуются. Оперативники просят неравнодушных жителей, которые возможно обладают информацией о местонахождении Александра Галицкого, сообщить в отделение полиции. На момент ухода Александр Галицкий был одет в темные брюки, куртку и вязанную шапку. Приметы: рост 180 см, примерный возраст до 35 лет, глаза карие, худощавое телосложение. Из особых примет – ярко выраженное заикание.


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