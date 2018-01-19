Трое полицейских жестоко избили и ограбили 28-летнего парня в Воронеже

Вчера, 20:59

Трое сотрудников полиции жестоко избили и ограбили жителя Воронежа, отобрав у него все деньги. За такой поступок стражи порядка могут получить до 10 лет тюрьмы, проводится служебная проверка СУ СК региона.

Мужчина, который рассказал о том, что его ограбили и избили трое сотрудников полиции, проживает в Воронеже. Это происшествие и случилось посреди одной из улиц города 17 января. По словам 28-летнего потерпевшего, правоохранители забрали все деньги из его кошелька. По данному факту проводится служебная проверка вышестоящим полицейским руководством и СУ СК непосредственно.

Если вина стражей порядка будет официально доказана, о дальнейшей службе полицейским придется забыть навсегда. Кроме того, есть факт нанесения телесных повреждений и кражи личного имущества потерпевшего. Эти действия, согласно законодательства РФ, влекут уголовную ответственность. В сочетании с превышением должностных полномочий сотрудников полиции, наказание за неправомерный поступок может закончиться тюремным сроком на 10 лет.