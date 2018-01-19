VistaNews.ru


В Судаке в храме умер прихожанин во время праздничной службы

Вчера, 20:15

В Судаке в храме сегодня проходило праздничное богослужение в честь Крещения. Во время службы умер прихожанин. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сегодня православные христиане отметили праздник Крещения.

По традиции прихожане окунались в купели и освятили воду в храмах страны. В Судаке в храме богослуженияе завершилось смертью человека. После прихода в церковь мужчине стало плохо. Прибывшие на месте происшествия медики пытались сохранить жизнь мужчине, однако безуспешно. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму. Сейчас крещенские купания продолжаются по всему Крым. За ситуацией продолжают наблюдать сотрудники МЧС.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.