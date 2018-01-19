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Пьяный парень танцевал на крыше чужого Mercedes E 200 в Тихвине

Вчера, 19:54

В Тихвине молодой человек решил станцевать на крыше Mercedes E 200. В момент танцев 21-летний исполнитель был пьяным, но ему придется отвечать за порчу иномарки перед законом.

Уникальный случай произошел на территории Ленобласти, в населенном пункте Тихвин. В начале осени 2017 года 21 летний парень, пребывая под воздействием спиртного, решил исполнить танец перед общественностью. В качестве танцпола молодой человек избрал автомобиль Mercedes E 200, который был припаркован на стоянке возле дома № 44 на улице Машиностроителей. Любитель хореографии забрался сначала на капот иномарки, а потом вовсе полез на крышу транспортного средства.

В итоге танца покрытие и целостность автомобиля получили повреждения. Сумма ущерба владельцу составила 35 тысяч рублей. Возмущенный таким поступком хозяин покорёженного Mercedes E 200 обратился в полицию. Теперь молодому жителю Тихвина придется нести ответственность за содеянное, а также возмещать убытки.


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