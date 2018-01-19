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В Кирове ученики школы бросали в стену маленького котёнка

Вчера, 19:47

В городе Киров школьники издевались над маленьким котёнком, кидая его в стену. Животное обнаружила волонтёр "Дари Добро" Анастасия Новоселова вечером 18 января.

По её словам, котёнку разбили нос, он сильно замёрз, на лапах замёрз лёд.

"Вчера иду вдоль гаражей домой. Гляжу, маленькие дети на вид лет восьми что-то бросают в замёрзшую стену. Я поняла, что это маленький котёнок, так как услышала мяуканье. Пришлось подбежать и спросить, чем они занимаются. Они ответили, что играют. Спросила, чей котёнок. Каждый сказал "мой." Конечно же пришлось вырвать бедное животное из рук живодёров", - рассказала Анастасия.

Теперь малыш чувствует себя намного лучше и готовится к визиту ветеринара, так как нужно залечить нос.


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  • Я
    Вчера, 23:00

    Сволочи!!!Чтобы все такие ублюдки сдохли самой мучительной смертью!!!!!не жаль,что это дети..Это не дети - это отморозки, куда родители смотрят - наверное такие же сволочи!!!

  • Царь
    Вчера, 23:29

    Твари малолетки!!! Надо было их в стену швырнуть!!!!зла не хватает

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